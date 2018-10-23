Грузия и Ватикан сожалеют из-за "сложных отношений" РПЦ и Константинополя

ТБИЛИСИ, 23 окт – РИА Новости. Патриарх Грузии Илия Второй и секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер на встрече в Тбилиси выразили сожаление в связи со "сложными отношениями РПЦ и Константинопольского патриархата" из-за украинской автокефалии, сообщила пресс-служба грузинской патриархии.
По данным пресс-службы, иерархи отметили важность защиты религиозных ценностей поскольку "мир терпит нехватку веры". Представители христианской и католической церквей молятся за мир, добавили в патриархии.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.