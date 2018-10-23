Грузия и Ватикан сожалеют из-за "сложных отношений" РПЦ и Константинополя

ТБИЛИСИ, 23 окт – РИА Новости. Патриарх Грузии Илия Второй и секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер на встрече в Тбилиси выразили сожаление в связи со "сложными отношениями РПЦ и Константинопольского патриархата" из-за украинской автокефалии, сообщила пресс-служба грузинской патриархии.

"Сторонами было выражено огорчение в связи существующими на сегодня сложными отношениями Московской патриархии и Константинопольского патриархата", — говорится в заявлении пресс-службы, размещенном во вторник на ее сайте.

По данным пресс-службы, иерархи отметили важность защиты религиозных ценностей поскольку "мир терпит нехватку веры". Представители христианской и католической церквей молятся за мир, добавили в патриархии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отменить акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.