Митрополит Онуфрий: каждый верующий "должен искать свой личный Томос"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих Украинской православной церкви искать "свой личный Томос", то есть, стремиться освободиться от греха.
Каждый человек, продолжил он, "должен искать свой личный Томос, то есть, свободу от греха".
"Вот тот Томос, который мы должны получить от Бога. А остальные Томосы нас не спасут. Вот этот Томос мы все должны искать, и блажен тот человек, который уже его нашел, то есть, уже освободился от греха и может делать то, хочет. Но тот, кто освободился от греха, не желает каких-то причуд. Он желает только того, чего желает Бог. Потому что он сознает, что самая совершенная, самая благая – это воля Божия", — отметил глава УПЦ.
Всех верующих он призвал держаться той веры, которую они имеют от своих предков.
"Мы любим и свою власть, и всех политиков, которые вмешиваются в церковные дела, — мы всех любим. Но любовь не означает, что их нужно слушать во всём, потому что они часто не понимают того, что творят. Придет время, когда мы станем все на Суд Божий, и если я послушаю того, кто говорит неправильно, кто учит неправде, то на Суде Божием он сам же мне скажет: "Ты же понимал, ты знал, что так делать нельзя! Я не знал, я вот думал, что так можно, хотя так нельзя. А ты знал. Поэтому ты виновен в моей погибели", — добавил митрополит Онуфрий.
Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.