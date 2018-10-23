Митрополит Онуфрий: каждый верующий "должен искать свой личный Томос"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих Украинской православной церкви искать "свой личный Томос", то есть, стремиться освободиться от греха.

"То, что сегодня Томосы (указ об автокефалии — ред.) обещают… мы имеем независимость и все свободы – административные, церковные. Мы делаем все так, как считаем необходимым. И мы имеем молитвенные связи со всеми православными: и из России, и из Америки, и из Греции. И эти связи нельзя разрывать в угоду кому-то", — заявил предстоятель Украинской православной церкви в проповеди после богослужения в кафедральном соборе Всех святых земли Волынской в Луцке.

Каждый человек, продолжил он, "должен искать свой личный Томос, то есть, свободу от греха".

"Вот тот Томос, который мы должны получить от Бога. А остальные Томосы нас не спасут. Вот этот Томос мы все должны искать, и блажен тот человек, который уже его нашел, то есть, уже освободился от греха и может делать то, хочет. Но тот, кто освободился от греха, не желает каких-то причуд. Он желает только того, чего желает Бог. Потому что он сознает, что самая совершенная, самая благая – это воля Божия", — отметил глава УПЦ.

Всех верующих он призвал держаться той веры, которую они имеют от своих предков.

"Мы любим и свою власть, и всех политиков, которые вмешиваются в церковные дела, — мы всех любим. Но любовь не означает, что их нужно слушать во всём, потому что они часто не понимают того, что творят. Придет время, когда мы станем все на Суд Божий, и если я послушаю того, кто говорит неправильно, кто учит неправде, то на Суде Божием он сам же мне скажет: "Ты же понимал, ты знал, что так делать нельзя! Я не знал, я вот думал, что так можно, хотя так нельзя. А ты знал. Поэтому ты виновен в моей погибели", — добавил митрополит Онуфрий.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в Русской православной церкви назвали расколом, Синод РПЦ 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата, включая Украину и Белоруссию. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.