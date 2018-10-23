В Киеве представители неканонической церкви пытались проникнуть в храм УПЦ

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. В Киеве священники неканонической церковной структуры попытались проникнуть в храм Анастасии Узорешительницы при Бучанской исправительной колонии № 85, заявила каноническая Украинская православная церковь.

"Сегодня три человека, из них два "священника Киевского патриархата", достаточно настойчиво и нагло пытались проникнуть в храм Святой Анастасии Узорешительницы. Узнав, что это клирики УПЦ КП, община тюремного храма стала на его защиту и не пустила их", — говорится на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ со ссылкой на настоятеля храма протоиерея Николая Могильного.

Как отметил протоиерей, такие действия явно свидетельствуют о настроениях, противоположных тем, которые декларирует руководство неканонических церковных структур.

"Нам обещают, что все будет тихо-мирно, никаких захватов, а здесь хотят в храм попасть. Где вы были все 20 лет существования этого храма?" — задался вопросом настоятель.

Ранее УПЦ не раз сообщала о попытках неканонических церковных структур захватить ее храмы. По словам митрополита Бориспольского и Броварского Антония, с 2014 года сторонники "Киевского патриархата" захватили более 50 храмов.

Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Московском патриархате, Константинополь утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.