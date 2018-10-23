РПЦ ответила Константинополю на слова об отсутствии выбора

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Русская православная церковь с разочарованием восприняла высказывания Константинопольского патриарха Варфоломея о том, что РПЦ вынуждена будет принять автокефалию церкви на Украине, и считает недопустимым подобный "язык диктата", заявил во вторник РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Патриарх Варфоломей заявил в понедельник, что не отступит в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине, несмотря на призывы Русской православной церкви, и выразил уверенность, что Москва вынуждена будет подчиниться его решениям, "нравится это братьям нашим русским или не нравится". По словам патриарха Варфоломея, у РПЦ "нет выбора".

"Мы разочарованы тем, что Константинопольский патриархат продолжает говорить языком диктата и принуждения по отношению к нашей Церкви. Единство мирового православия всегда строилось на братском отношении к потребностям и озабоченностям каждой поместной православной церкви, исходя из того что каждая из них обладает равной ценностью и в семье поместных церквей, и перед лицом Божиим", — сказал Кипшидзе.

"Мы считаем, что любое отклонение от этого нравственного и духовного фундамента мирового православия ставит под угрозу его целостность и сохранность", — добавил он.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.