Верховный муфтий Сирии прокомментировал церковный раскол на Украине

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун сравнил церковный раскол на Украине с многолетним конфликтом в Сирии, которые, по его мнению, представляют собой не религиозные, а политические процессы.

"Это не собственно религиозный раскол (на Украине – ред.), а раскол из-за политики. Потому что православные во всем мире исповедуют одну и ту же религию. Так зачем же нужно было ее раскалывать? И то, что произошло в Сирии, было не межконфессиональной и не религиозной войной, — но разжигались противоречия между представителями различных религий", — сказал муфтий Сирии на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", комментируя сложившуюся ситуацию с "украинской автокефалией".

Из-за решения Константинопольского патриархата начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в Русской православной церкви назвали расколом, Синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.