МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий не проводить специальную оценку условий труда в религиозных организациях.

Ранее проект внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) и Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

Специальная оценка условий труда — это нахождение вредных или опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценка уровня их воздействия на работника. Авторы проекта отмечают, что согласно российскому законодательству, государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит закону. Как сообщается, в то же время федеральный закон "О специальной оценке условий труда" распространяют свое действие на религиозные организации, не учитывая при этом особенности их работы, что может повлечь за собой требования уполномоченных органов провести специальную оценку условий труда работников религиозной организации.

Однако, по мнению разработчиков, проведение такой оценки в отношении священнослужителей и других работников, чьи обязанности имеют богослужебный характер, будет вмешательством государства в деятельность религиозной организации, а потому недопустимо. Кроме того, отмечают авторы, стандартизировать условия труда в религиозных организациях не представляется возможным ввиду конфессиональных различий и закрытости культовых территорий.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают вывести работодателей — религиозные организации из-под действия закона "О специальной оценке условий труда" в части регулирования условий труда служителей религиозных культов.