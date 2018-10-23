МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий не проводить специальную оценку условий труда в религиозных организациях.
Специальная оценка условий труда — это нахождение вредных или опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценка уровня их воздействия на работника. Авторы проекта отмечают, что согласно российскому законодательству, государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит закону. Как сообщается, в то же время федеральный закон "О специальной оценке условий труда" распространяют свое действие на религиозные организации, не учитывая при этом особенности их работы, что может повлечь за собой требования уполномоченных органов провести специальную оценку условий труда работников религиозной организации.
В связи с этим авторы законопроекта предлагают вывести работодателей — религиозные организации из-под действия закона "О специальной оценке условий труда" в части регулирования условий труда служителей религиозных культов.