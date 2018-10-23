Духовенство Одесской епархии подтвердило верность канонической УПЦ

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Духовенство Одесской епархии в большинстве своем поддерживает сохранение существующего статуса канонической Украинской православной церкви, говорится в сообщении на сайте епархии.

Сообщается, что накануне в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил собрание духовенства Одесской епархии Украинской православной церкви, в котором приняло участие 413 клириков. На этом собрании было проведено тайное голосование, всем присутствующим было предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы сохранение существующего статуса Украинской православной церкви и позицию ее предстоятеля, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия?"

"На этот вопрос из 413 священнослужителей Одесской епархии, присутствовавших на собрании, 406 ответили "да", три клирика ответили "нет", а четыре воздержались, опустив пустые бюллетени в урну для голосования", — отмечается в сообщении.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.