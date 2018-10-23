Варфоломей пообещал не отступать в вопросе автокефалии для Украины

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей, выступая на встрече с греческой диаспорой Стамбула в воскресенье заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине.
Варфоломей подчеркнул, что патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, предоставленного ему канонами священных Соборов, являющихся для всех православных верующих обязательными.
Он добавил, что "русские братья" рано или поздно должны будут последовать за решением, который примет Константинопольский патриархат, "так как у них нет выбора".
По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат действует на основании церковных канонов и борется, чтобы спасти православие от опасности национализма, сохранить православную мировую культуру.
Раскол по инициативе Константинополя
После решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Синод РПЦ заявил в середине октября о разрыве общения с Константинопольским патриархатом на всей канонической территории РПЦ, в том числе на Украине и в Белоруссии.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион подчеркнул, что Константинополь потерял право называться координирующим центром православия. В РПЦ выразили надежду, что Константинополь поменяет свое решение дать Украинской церкви автокефалию, а до этого момента он будет находиться в расколе.