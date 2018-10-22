Патриарх Варфоломей в ответе за ситуацию вокруг УПЦ, заявили в РПЦ

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Патриарх Варфоломей лично будет нести ответственность за возможное кровопролитие на Украине из-за церковного вопроса, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников и усугубление гражданского противостояния на Украине", — сказал Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в таком случае имя патриарха Варфоломея будет вписано в историю мирового православия не только как человека, поддержавшего раскольников, но и как человека, "несущего ответственность за развитие гражданского конфликта на Украине". Вся РПЦ, заверил он, "горячо молится", чтобы кровопролития не случилось.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.