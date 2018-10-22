МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. РПЦ потребовала извинения от Константинополя за нанесенный всему православию ущерб, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", — отметил Волков.

В таком случае, по его словам, "двери для диалога будут вновь открыты". Волков подчеркнул, что в РПЦ будут с радостью констатировать попытку Константинополя "излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию".

При этом ответственность за возможный конфликт на Украине будет нести патриарх Варфоломей, считает священник.

"Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников и усугубление гражданского противостояния на Украине", — добавил он.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Украинской церкви синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным решение Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Аналогичное решения принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Московском патриархате, Константинополь утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.