Патриархи Антиохии и Сербии призвали Варфоломея восстановить диалог с РПЦ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Патриархи Антиохийский и всего Востока Иоанн X и Сербский Ириней призвали патриарха Константинопольского Варфоломея к "восстановлению братского диалога" с Русской православной церковью, чтобы разрешить конфликт между Константинополем и Москвой и сохранить мир во вселенском православии.

Предстоятели Антиохийской и Сербской церквей выступили с совместным заявлением в связи со сложившейся ситуацией с церковью на Украине. Обращение было распространено по итогам визита патриарха Иоанна в Сербию, его текст опубликован на официальных сайтах Сербской церкви и УПЦ.

В заявлении говорится, что происходящее на Украине может вызвать долгосрочное разделение между всеми членами Православной церкви и нанести вред православному миру, поэтому нужны диалог и молитва.

"По этой причине, учитывая срочную необходимость избежать дальнейшей эскалации нынешнего кризиса, Сербский и Антиохийский патриархи призывают своего собрата, Вселенского патриарха восстановить братский диалог с Русской православной церковью, чтобы, при братской поддержке и участии всех других предстоятелей поместных православных автокефальных церквей, разрешить конфликт между Царьградским (Константинопольским — ред.) и Московским патриархатом и восстановить мир в Православной церкви", — говорится в обращении.

Два патриарха подчеркнули, что сегодня, когда православный мир противостоит различным опасностям и вызовам, "большое значение имеет укрепление единства Церкви". А для этого, отмечается в обращении, нужно принимать решения по общим вопросам православия, основываясь "на традиционном каноническом порядке Церкви и консенсусе церквей, невзирая на их размеры".

Только совместное обсуждение и принятие решений, говорится в заявлении, является эффективным способом избежать спорных вопросов между православными церквами, не вступая в разделение.

"Интересы православной церкви требуют самокритичного рассмотрения всех односторонних процессов, решений, а также запросов, и применение принципа консенсуса в решении общих вопросов между православными церквями, среди которых и решения, касающиеся церковной автокефалии", — отмечается в заявлении.

Ранее с аналогичным совместным посланием выступили патриархи Александрийский Феодор и митрополит Варшавский и всей Польши Савва. В своем заявлении они призвали "всех тех, от кого зависит устранение церковных недоразумений в отношении предоставления автокефалии Украинской Церкви, сделать все, что в их силах, для предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле". Сейчас, по мнению патриархов, православие на Украине находится "перед лицом испытаний".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.