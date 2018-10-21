Патриархи Антиохии и Сербии призвали Варфоломея восстановить диалог с РПЦ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Патриархи Антиохийский и всего Востока Иоанн X и Сербский Ириней призвали патриарха Константинопольского Варфоломея к "восстановлению братского диалога" с Русской православной церковью, чтобы разрешить конфликт между Константинополем и Москвой и сохранить мир во вселенском православии.
В заявлении говорится, что происходящее на Украине может вызвать долгосрочное разделение между всеми членами Православной церкви и нанести вред православному миру, поэтому нужны диалог и молитва.
"По этой причине, учитывая срочную необходимость избежать дальнейшей эскалации нынешнего кризиса, Сербский и Антиохийский патриархи призывают своего собрата, Вселенского патриарха восстановить братский диалог с Русской православной церковью, чтобы, при братской поддержке и участии всех других предстоятелей поместных православных автокефальных церквей, разрешить конфликт между Царьградским (Константинопольским — ред.) и Московским патриархатом и восстановить мир в Православной церкви", — говорится в обращении.
Только совместное обсуждение и принятие решений, говорится в заявлении, является эффективным способом избежать спорных вопросов между православными церквами, не вступая в разделение.
"Интересы православной церкви требуют самокритичного рассмотрения всех односторонних процессов, решений, а также запросов, и применение принципа консенсуса в решении общих вопросов между православными церквями, среди которых и решения, касающиеся церковной автокефалии", — отмечается в заявлении.
Ранее с аналогичным совместным посланием выступили патриархи Александрийский Феодор и митрополит Варшавский и всей Польши Савва. В своем заявлении они призвали "всех тех, от кого зависит устранение церковных недоразумений в отношении предоставления автокефалии Украинской Церкви, сделать все, что в их силах, для предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле". Сейчас, по мнению патриархов, православие на Украине находится "перед лицом испытаний".