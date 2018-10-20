РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Русская православная церковь считает Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В понедельник РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем на фоне предоставления Украине автокефалии.
По словам Илариона, своим решением начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Варфоломей "признал раскольников <…> и сам присоединился к расколу".
Как отметил Иларион, РПЦ не признает решения, принятые патриархом Варфоломеем.
"И мы никак не можем признать то право, которое он себе незаконно усвоил, — единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей", — заявил митрополит.
Иларион подчеркнул, что Константинопольский патриарх не вправе аннулировать документы, "которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности, <…> сохраняющейся до сих пор".
Вопрос об автокефалии
Кроме того, Константинопольский патриархат также отозвал правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии. Таким образом, патриархат фактически заявил о своих правах на Украину.
В Русской православной церкви решения Константинопольского патриархата считают легализацией раскола. РПЦ заявила, что подобные действия нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Как отметили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие.