РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Русская православная церковь считает Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В понедельник РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем на фоне предоставления Украине автокефалии.

По словам Илариона, своим решением начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Варфоломей "признал раскольников <…> и сам присоединился к расколу".

"Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником", — пояснил митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил Иларион, РПЦ не признает решения, принятые патриархом Варфоломеем.

"И мы никак не можем признать то право, которое он себе незаконно усвоил, — единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей", — заявил митрополит.

Иларион подчеркнул, что Константинопольский патриарх не вправе аннулировать документы, "которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности, <…> сохраняющейся до сих пор".

Вопрос об автокефалии

В начале октября Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии неканонической церкви на Украине, а также восстановить ее ставропигию — непосредственное подчинение Константинопольскому патриарху. Кроме того, Константинополь отменил все анафемы и запреты, наложенные Москвой на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета. Константинопольский патриархат объявил, что восстанавливает в правах и сане самого Филарета, а также лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей. Своим решением Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Кроме того, Константинопольский патриархат также отозвал правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии. Таким образом, патриархат фактически заявил о своих правах на Украину.

Синод неканонической Украинской православной церкви также изменил правила титулования своего предстоятеля, добавив в полный титул Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. При этом оба монастыря находятся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата.

В Русской православной церкви решения Константинопольского патриархата считают легализацией раскола. РПЦ заявила, что подобные действия нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Как отметили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие.