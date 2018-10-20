КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Синод неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования своего предстоятеля, добавив в полный титул Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Об этом заявил пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.

"Отныне существуют его полный официальный титул и сокращенные его варианты, которые используются в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими поместными церквями", — написал он в Facebook

По словам пресс-секретаря, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП теперь звучит так: "Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева – матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр священноархимандрит".

Зоря утверждает, что Киево-Печерская и Почаевская лавры давно являются ставропигиями Киевского престола согласно соборных решений еще в 1991 и 1993 годах. "Поэтому определение этого факта в полном титуле предстоятеля — лишь констатация того, что до сих пор было", — отметил он, добавив, что сокращенный титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины". В отношениях с другими поместными православными церквями допустимой формой является "Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всей Руси-Украины".

Сейчас Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в ведении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. На территории Печерского монастыря располагается резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия и синодальные отделы.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.