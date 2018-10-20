ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал продвигаться к украинской автокефалии "в духе религиозной свободы".

"Соединенные Штаты вновь заявляют, что поддерживают религиозную свободу и свободу членов религиозных общин, в том числе украинского православного сообщества, осуществлять управление в своей религии в соответствии со своими верованиями и без внешнего вмешательства", — говорится в письменном заявлении Помпео, которое распространил госдепартамент.

"Мы поддерживаем возможность украинцев молиться так, как им хочется, и надеемся, что все будут это уважать. Толерантность, сдержанность и понимание — ключ к тому, чтобы люди с разной религиозной принадлежностью могли вместе жить и процветать в мире. Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви", — отметил госсекретарь.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.