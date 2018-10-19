Додон сообщил, что патриарх Кирилл сократил визит в Молдавию до двух дней

КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что патриарх Кирилл сократил время пребывания в молдавской республике, но за два дня он проведет службы в трех городах.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл проведет в Молдавии четыре дня. Предварительная программа визита включала молебен в кишиневском Соборе Рождества Христова 25 октября, посещение города Бендеры 26 октября, Комрата — 27 октября и Бельц — 28 октября.

"Изначально было запланировано, что визит продлится 4 дня. Два дня назад был вариант, что патриарх вообще не приедет, но я пообщался с патриархией, убедили его святейшество приехать 27 и 28 числа, два дня он будет в Молдавии", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

По его словам, патриарх прилетит в субботу утром и сразу отправится в Комрат, вечером того же дня он проведет службу в Кишиневе, а на следующий день отправится в Бельцы.

Патриарх Кирилл ранее дважды совершал визиты в Молдавию — в 2011 и 2013 годах.