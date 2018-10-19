В РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в обслуживании интересов США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За действиями Константинопольского патриархата на Украине стоят США, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он пояснил, что, судя по действиям американских политиков, Вашингтон заинтересован в ослаблении как самой России, так и Русской церкви.

"Та поспешность, с которой сейчас Константинопольский патриархат предпринимает свои действия, свидетельствует о том, что он выполняет заказ извне", — сказал митрополит Волоколамский Иларион в интервью итальянскому изданию Il Messaggerо, текст которого публикует в пятницу сайт ОВЦС.

Представитель РПЦ отметил, что в СМИ появлялась информация о финансовой заинтересованности Константинопольского патриарха Варфоломея, который мог получить 25 миллионов долларов за свои действия.

"Не знаю, верить этому или нет. Я только знаю, что в 1924 году, когда Константинопольский патриархат предоставлял автокефалию Польской церкви, за это была заплачена сумма в фунтах стерлингах. Если не ошибаюсь, около 12 тысяч — по тем временам немалые деньги", — отметил митрополит Иларион. Он подчеркнул, что эта информация фигурирует в опубликованной переписке между Константинопольским патриархатом и польскими властями того времени.

Спор вокруг автокефалии

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Украинской церкви синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Москве, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.