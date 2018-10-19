Патриарх: большинство православных поддерживают разрыв с Константинополем

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Большинство верующих Русской православной церкви поддерживают решения Священного Синода РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.

"Сейчас, я чувствую, абсолютное большинство православных людей поддерживает эти решения", — сказал патриарх.

При этом он отметил важность "пастырской работы духовенства по разъяснению ситуации на Украине", чтобы действия священноначалия имели бы широкую поддержку всего народа. Когда это будет, то Русская православная церковь, по словам патриарха, будет "очень сильной и убедительной".

Характеризуя действия Константинопольского патриархата, предстоятель РПЦ отметил, что он вторгся на территорию Московского патриархата "неканонически, нарушая все правила". Константинополь "отождествил себя с раскольниками", а "значит, и сам стал раскольником", добавил патриарх.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.