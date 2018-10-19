В Ватикане прошла встреча папы Римского и митрополита Илариона

ВАТИКАН, 19 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в пятницу в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, находящегося в Риме с рабочим визитом.

Встреча прошла за закрытыми дверями. Служба печати Святого престола не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.

Как ранее стало известно РИА Новости из информированных источников, близких к Святому престолу, глава ОВЦС намеревался, в частности, ознакомить понтифика с решениями Синода РПЦ, принятыми в Минске 15 октября в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата на Украине.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Синод РПЦ в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод назвал канонически ничтожной и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил в этой связи, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Святой престол неоднократно заявлял о том, что вопрос создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним делом православной церкви, по которому он не намерен давать каких-либо оценок.

Ранее митрополит Иларион в качестве наблюдателя от РПЦ принял участие в пленарной сессии XV ассамблеи Синода епископов Римско-католической церкви по проблемам молодежи, которая открылась в Ватикане 3 октября. От имени патриарха Кирилла и всей РПЦ он поприветствовал участников Синода и указал, что тема молодежи, ее веры во Христа и призвания к церковному служению является одним из наиболее актуальных вопросов для всех христианских конфессий. Он также призвал к дальнейшему развитию сотрудничества между православными и католиками и в качестве положительного примера привел проект "Летние институты", который РПЦ и Святой престол осуществляют с 2015 года.

В четверг глава ОВЦС встретился в Ватикане с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом и передал ему текст заявления Синода РПЦ, принятого в Минске. В ходе встречи были также обсуждены вопросы, связанные с деятельностью совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между РПЦ и Святым Престолом.

В четверг вечером в римской Базилике XII святых апостолов Христа в Риме в рамках культурного проекта "Русские сезоны" с большим успехом прошел концерт, на котором были исполнены музыкальные произведения митрополита Илариона.