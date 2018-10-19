РПЦЗ прекратила евхаристическое общение с Константинополем

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. Заявление опубликовано на сайте РПЦЗ.

Отмечается, что действия Константинополя наносят тяжелейшие оскорбления "самой природе канонического православия".

"Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — заявили архиереи.

Подчеркивается, что духовенство и верующих РПЦЗ известили о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

"Пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского патриархата", — говорится в документе.

Также Русская зарубежная церковь не будет участвовать в богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.

"Мы просим предстоятелей поместных православных церквей задуматься о нынешних обстоятельствах и во благовремении собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов", — призвали архиереи РПЦЗ.

РПЦЗ — самоуправляемая часть Русской православной церкви.

Спор вокруг автокефалии

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической украинской церкви синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Москве, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.