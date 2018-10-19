РПЦЗ прекратила евхаристическое общение с Константинополем

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. Заявление опубликовано на сайте РПЦЗ.
"Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — заявили архиереи.
Подчеркивается, что духовенство и верующих РПЦЗ известили о прекращении евхаристического общения с Константинополем.
"Пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского патриархата", — говорится в документе.
"Мы просим предстоятелей поместных православных церквей задуматься о нынешних обстоятельствах и во благовремении собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов", — призвали архиереи РПЦЗ.
РПЦЗ — самоуправляемая часть Русской православной церкви.
Спор вокруг автокефалии
Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Москве, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.