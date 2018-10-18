Межрелигиозный форум в Москве будет посвящен угрозам цифрового общества

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Участники IV Международного форума "Религия и мир" обсудят 24-25 октября в Москве вопросы взаимосвязи религии и цифрового общества, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" президент союза "Христианский мир", организующего форум, Алексей Черкезов.

"В этом году тема форума — "Религия и цифровое общество". В современном мире мы видим, каково влияние Интернета, телевидения на жизнь простых людей, в том числе, и на религиозную жизнь. Для нас эта тема очень важна. Тематика информационной безопасности не обходит стороной нашу религию, взаимоотношения между церквями, между народами, и мы вынуждены отвечать на те или иные угрозы, изучать эту тему", — сказал Черкезов.

По его словам, на мероприятии будут подниматься проблемы религиозного экстремизма в Сети, миссионерской и благотворительной деятельности: "все, что связано с общением в интернете, с социальными сетями, с блогерами".

"Наш форум послужит дополнительным стимулом для активизации деятельности в Сети для тех участников гражданского общества, которые работают как с точки зрения религиозного просвещения, борьбы с экстремизмом, так и с точки зрения социальных инициатив, социального служения, благотворительности, развития разных волонтерских проектов", — сказал в свою очередь глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Участники форума "Религия и мир" обсудят, в частности, место и роль религии в современном цифровом обществе, новые коммуникационные технологии как инструмент миссионерского и социального служения, методы противодействия религиозному экстремизму, опыт работы конфессий в информационном пространстве.