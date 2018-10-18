Волкер обвинил РПЦ в церковном расколе на Украине

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обвинил Русскую православную церковь в "благословении танков РФ на войну с Украиной", по его мнению, именно после этого украинцы захотели стать независимыми от РПЦ.
"Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев… Одно важно замечание, это было непостижимо пять лет назад. Единственная причина, по которой украинцы захотели свою собственную церковь — это исключительно из-за оккупации территории и убийства украинцев", — заявил Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.