Волкер обвинил РПЦ в церковном расколе на Украине

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обвинил Русскую православную церковь в "благословении танков РФ на войну с Украиной", по его мнению, именно после этого украинцы захотели стать независимыми от РПЦ.

При этом Волкер продемонстрировал незнание материала, не упомянув, что противостояние канонической и раскольнической церквей на Украине длится гораздо дольше. Последнюю на протяжении всего этого времени не признавала ни одна из канонических церквей.

"Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев… Одно важно замечание, это было непостижимо пять лет назад. Единственная причина, по которой украинцы захотели свою собственную церковь — это исключительно из-за оккупации территории и убийства украинцев", — заявил Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.