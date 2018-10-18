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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Волкер обвинил РПЦ в церковном расколе на Украине

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (307)
(обновлено: 19:19 18.10.2018)
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фотоСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обвинил Русскую православную церковь в "благословении танков РФ на войну с Украиной", по его мнению, именно после этого украинцы захотели стать независимыми от РПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko
Украинские раскольники нарушили обещание Порошенко о "незалежной церкви"
При этом Волкер продемонстрировал незнание материала, не упомянув, что противостояние канонической и раскольнической церквей на Украине длится гораздо дольше. Последнюю на протяжении всего этого времени не признавала ни одна из канонических церквей.

"Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев… Одно важно замечание, это было непостижимо пять лет назад. Единственная причина, по которой украинцы захотели свою собственную церковь — это исключительно из-за оккупации территории и убийства украинцев", — заявил Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Киево-Печерская Лавра. Архивное фото
© РИА Новости
Опрос показал отношение украинцев к автокефалии
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный
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