Депутаты Рады заблокировали передачу Андреевской церкви Константинополю

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Представители "Оппозиционного блока" внесли в Верховную раду документ об отмене передачи Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.
Таким образом депутаты заблокировали подписание постановления спикером Рады и президентом до того, пока их обращение не рассмотрит парламент.
Сегодня Рада приняла со второй попытки закон о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату, это решение поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. До 2015 года церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.
Вопрос автокефалии
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что из-за автокефалии может быть лишена недвижимости каноническая УПЦ.