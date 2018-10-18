Депутаты Рады заблокировали передачу Андреевской церкви Константинополю

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Представители "Оппозиционного блока" внесли в Верховную раду документ об отмене передачи Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.

"С коллегами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовили и подали проект постановления Верховной рады об отмене передачи Андреевского Храма Вселенскому патриарху", — написал написал член фракции Михаил Добкин на своей странице в Facebook.

Таким образом депутаты заблокировали подписание постановления спикером Рады и президентом до того, пока их обращение не рассмотрит парламент.

Сегодня Рада приняла со второй попытки закон о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату, это решение поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. До 2015 года церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.

Вопрос автокефалии

Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви в стране, вне рамок Украинской православной церкви.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что из-за автокефалии может быть лишена недвижимости каноническая УПЦ.