В храмах Чукотки в четверг пройдут панихиды по жертвам трагедии в Керчи

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Православные храмы Чукотки в четверг отслужат панихиды по погибшим в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи, сообщает правительство региона.
Губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>