В храмах Чукотки в четверг пройдут панихиды по жертвам трагедии в Керчи

Жители Севастополя участвуют в акции памяти погибших при нападении на керченский колледж.

Жители Севастополя участвуют в акции памяти погибших при нападении на керченский колледж.

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Православные храмы Чукотки в четверг отслужат панихиды по погибшим в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи, сообщает правительство региона.

"В храме Святой Живоначальной троицы Анадыря панихида начнётся в 15.00 (06.00 мск). В это же время подобные мероприятия пройдут и в других населённых пунктах Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.

Губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Жители Чукотки разделяют боль тех, кто потерял своих родственников, друзей и близких. Керчь, мы скорбим вместе с вами", — сказал Копин.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>