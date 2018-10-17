Все труды святителя Николая Японского издадут на русском и японском языках

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Русская православная церковь намерена издать весь объем собраний сочинений святителя – просветителя Японии Николая (Касаткина) на русском и японском языках, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, председатель Попечительского совета "Собрание трудов равноапостольного Николая Японского" митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион провел в ОВЦС презентацию первых двух томов десятитомного собрания трудов святителя Николая Японского. Научно-исследовательский проект по изданию его полного письменного наследия осуществляется Николо-Угрешской духовной семинарий во взаимодействии с ОВЦС и рядом востоковедческих научных и общественных организаций России. В проекте участвуют представители отечественной и зарубежной науки и культуры, краеведы, священнослужители, переводчики, общественные деятели.

"В рамках ведущейся работы по подготовке этого собрания мы стараемся собрать воедино и представить широкому читателю все выявленное на текущий момент письменное наследие святителя Николая. <…> Зная любовь православных японцев к своему русскому апостолу и внимание японских академических кругов к его вкладу в развитие российско-японских связей, верю, что со временем его труды будут доступны японскому читателю в полном объеме на японском языке", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, издание осуществляется во взаимодействии с Японской автономной православной церковью, представители которой принимают участие в работе, предоставляют сохранившиеся в Японии материалы.

Глава Попечительского совета напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 50-летие прославления в лике равноапостольных святых архиепископа Токийского Николая (Касаткина). Издание также приурочено к отмечаемому в том же году 150-летию со дня основания Российской духовной миссии в Японии.

"Верю, что наши скромные усилия будут способствовать распространению знаний о верном сыне Русской православной церкви, апостоле Страны восходящего солнца, выдающемся архипастыре, ученом-востоковеде, дипломате, этнографе, лингвисте и переводчике. <…> Благодаря святителю Николаю Православие органично вошло в культурный ландшафт Японии, сроднилось с культурой японского народа. Ныне Японская церковь, являясь неотъемлемой частью мирового Православия, бережно хранит и развивает свои традиции, укорененные в древней национальной культуре, вносит свой вклад в укрепление уз дружбы между народами России и Японии", — добавил архиерей.