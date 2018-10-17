Константинополь злоупотребил своим положением, заявил сербский митрополит

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Вопрос церкви на Украине может решать лишь всеправославный собор, решение Константинопольской православной церкви (КПЦ) о предоставлении автокефалии является злоупотреблением своим положением, заявил РИА Новости митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий.
"Священный синод Русской православной церкви принял тяжелое и трагическое для православия решение о прекращении евхаристического общения с Царьградской (Константинопольской) патриархией из-за злоупотребления со стороны последней ее первопрестольным положением среди поместных православных церквей, неканоническим решением об Украинской церкви", — заявил владыка Амфилохий агентству.
По словам митрополита, ранее Царьград, как церковь-мать, уже предоставлял автокефалию частям своей юрисдикции. "Но предоставлять автокефалию части другой поместной церкви, которой эта часть принадлежит уже 300 лет решением тогдашней матери-церкви Константинопольской после решения Святого и Великого Собора, которым подтверждено существование 14 поместных церквей в их канонических границах, как и после решения Всеправославной конференции в Шамбези 2009 года, что церковь-мать, в данном случае Московский патриархат, предлагает соборной полноте церкви предоставление автокефалии через Царьградскую патриархию – несомненно, представляет собой злоупотребление своим первенством, антисоборный акт", — указал архиерей СПЦ.
Он отметил, что "сейчас каждому разумному христианину, а особенно епископу православному, ясно, что с отпадением папского Рима в XI веке, а затем с концом Восточной Римской империи в 1453 году, и, наконец, с мученической смертью российского царя Николая II в 1918 году окончена "константиновская, имперская" эпоха жизни церкви. Таким образом, церковь получила полную свободу, которой ее одарил Христос, в осуществлении своей вселенской соборной миссии".