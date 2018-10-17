Константинополь злоупотребил своим положением, заявил сербский митрополит

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Вопрос церкви на Украине может решать лишь всеправославный собор, решение Константинопольской православной церкви (КПЦ) о предоставлении автокефалии является злоупотреблением своим положением, заявил РИА Новости митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

"Священный синод Русской православной церкви принял тяжелое и трагическое для православия решение о прекращении евхаристического общения с Царьградской (Константинопольской) патриархией из-за злоупотребления со стороны последней ее первопрестольным положением среди поместных православных церквей, неканоническим решением об Украинской церкви", — заявил владыка Амфилохий агентству.

"Это решение (Константинополя – ред.) еще более странное тем, что пришло от нынешнего Константинопольского патриарха Варфоломея, который за время своего патриаршего служения потрудился, может быть, больше других своих предшественников в ХХ веке, обновить соборность Церкви для решения существенных вопросов ее деятельности созывом всеправославных конференций, собраний всех первоиерархов православных церквей, созывом Святого и великого собора на Крите", — подчеркнул он.

По словам митрополита, ранее Царьград, как церковь-мать, уже предоставлял автокефалию частям своей юрисдикции. "Но предоставлять автокефалию части другой поместной церкви, которой эта часть принадлежит уже 300 лет решением тогдашней матери-церкви Константинопольской после решения Святого и Великого Собора, которым подтверждено существование 14 поместных церквей в их канонических границах, как и после решения Всеправославной конференции в Шамбези 2009 года, что церковь-мать, в данном случае Московский патриархат, предлагает соборной полноте церкви предоставление автокефалии через Царьградскую патриархию – несомненно, представляет собой злоупотребление своим первенством, антисоборный акт", — указал архиерей СПЦ.

"Тем самым вопрос церкви на Украине может решаться исключительно всеправославным советованием, как Русская церковь и предложила, в духе Апостольского собора 50 года нашей эры", — подчеркнул владыка Амфилохий.

Он отметил, что "сейчас каждому разумному христианину, а особенно епископу православному, ясно, что с отпадением папского Рима в XI веке, а затем с концом Восточной Римской империи в 1453 году, и, наконец, с мученической смертью российского царя Николая II в 1918 году окончена "константиновская, имперская" эпоха жизни церкви. Таким образом, церковь получила полную свободу, которой ее одарил Христос, в осуществлении своей вселенской соборной миссии".