Священник: при всей любви к Афону, есть еще понятие церковной дисциплины

Ситуацию с паломничеством на Афон после решения Синода Русской православной церкви от 15 октября о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом корреспонденту РИА Новости Сергею Стефанову прокомментировал секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук:

- Отец Игорь, с Афона еще не было никакой реакции на действия Константинопольского патриархата на Украине? Реакции их руководящего органа, Священного Кинота, или каких-то отдельных монастырей?

— Православный мир не живет на тех скоростях, которые ему навязывает современность. На Афоне многие совершенно не пользуются Интернетом, сотовой связью, поэтому даже и не знают о тех решениях, которые были приняты в Стамбуле и в Минске. Но со временем, я думаю, узнают, и будет какая-то реакция. Паломники что-то рассказывают афонитам о том, что происходит.

Конечно, это решение создает совершенно понятные трудности и для русских насельников Афона, которые традиционно поминали и Константинопольского, и Московского патриархов. И все они являются выходцами из Русской православной церкви. Как в дальнейшем будет обустраиваться их бытие на Афоне — это вопрос, который подлежит решению.

Что касается простых паломников, я думаю, что они все должны понимать, что, при всей любви к Афону, при всем почтении, которое Русская православная церковь имеет издавна, испокон веков к Святой Горе, к "уделу Божией Матери", есть еще понятие церковной дисциплины. И если на что-то нет благословения, значит, его нет.

- По поводу конкретно Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря — он также относится к юрисдикции Константинопольского патриархата. Получается, что мы сейчас и с ними разорвали общение, и туда тоже нельзя приходить и причащаться?

— Причащаться нельзя, но приходить, я думаю, можно, просто помолиться. Буквально на днях в нашем Русском Пантелеимоновом монастыре был престольный праздник, потому что один из храмов этого монастыря посвящен празднику Покрова Божией Матери, и в этих торжествах участвовали три иерарха Русской православной церкви. Они не служили, но молились за богослужением.

- А в свете последних решений Синода, теперь, когда идет богослужение, мирянам можно заходить в храм и со всеми молиться? Или можно только самому заходить помолиться, когда богослужения нет? Или можно молиться за богослужением, но просто не причащаться?

— Лучше сказать, что, учитывая все эти сложные обстоятельства, которые складываются, сейчас настало время воздержаться от паломничества на Афон и от участия в богослужениях в любой форме. Но если уж такое случилось, ну, по крайней мере, хотя бы не причащаться.

- Могут ли теперь какие-то святыни привозить в Россию с Афона, или из Турции и другой канонической территории Константинопольского патриархата, или все это сейчас тоже приостановлено?

— Как-то странно ожидать в период такого серьезного обострения наших отношений, что кто-то с территории Константинопольского патриархата повезет к нам святыни. Но если возникнет такая инициатива, мы будем ее рассматривать. Как это обычно и делается в каждом конкретном случае.

- А что будет с нашими соотечественниками — прихожанами православных храмов в Турции или в других местах, где нет иных храмов, кроме как относящихся к Константинопольскому патриархату?

- Это действительно проблема, которая перед нами встает начиная с 15 октября, поскольку де-факто Константинопольский патриархат ушел в раскол, приняв в общение раскольников. Получается, что наши соотечественники на территории Турции остаются без пастырского окормления. Это же касается выходцев из нашего Отечества, которые живут на островах Додеканеса, в том числе самом крупном из них – Родосе, на Крите, и, конечно, мы будем думать о том, как обеспечить для них пастырскую заботу. Времени еще прошло очень мало, но, во всяком случае, эта задача стоит, мы ею занимаемся.

Вообще, приходы Константинопольского патриархата есть по всему миру, кроме Африки и Антарктиды, но там для верующих есть альтернатива — есть храмы и других поместных церквей. Нет ее сейчас только в Турции и на тех греческих островах, которые я назвал.

- Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон сказал, что Русская православная церковь будет вынуждена приостанавливать общение со всеми церквями, которые поддержат решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Можете прокомментировать это высказывание?

— Я думаю, что это очень преждевременный комментарий. Во-первых, еще нет окончательного решения по поводу дарования автокефалии церкви на Украине, нет Томоса, и когда он будет, совершенно неизвестно. И тем более говорить о реакции поместных церквей на то, что произойдет после гипотетического дарования Томоса, сейчас преждевременно.