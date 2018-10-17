В РПЦ ожидают реакцию Священного Кинота Афона на действия Константинополя

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви считают, что рано или поздно последует реакция руководящего органа святой горы Афон – Священного Кинота на действия Константинопольского патриархата на Украине, сообщил в среду РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Ранее Священный синод Русской православной церкви принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в ответ на его действия по подготовке автокефалии церкви на Украине. Афон находится в юрисдикции Константинополя.

Отвечая на вопрос о том, не было ли еще какой-либо реакции с Афона на сложившуюся ситуацию, протоиерей Игорь Якимчук отметил, что "православный мир не живет на тех скоростях, которые ему навязывает современность".

"На Афоне многие совершенно не пользуются интернетом, сотовой связью, поэтому даже и не знают о тех решениях, которые были приняты в Стамбуле и в Минске. Но со временем, я думаю, узнают, и будет какая-то реакция", — сказал представитель ОВЦС.

"Паломники что-то рассказывают афонитам о том, что происходит", — добавил он.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.