РПЦ окажет помощь пострадавшим и близким погибших в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП в керченском колледже, Русская православная церковь со своей стороны окажет всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

"Святейший патриарх Кирилл глубоко скорбит в связи с гибелью людей в керченском колледже. Патриарх молится об упокоении погибших и об утешении их родственников, он просит передать слова поддержки всем пострадавшим. Церковь будет оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших", — сказал Волков.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Сообщалось об около 50 пострадавших. По разным данным, число погибших составляет от 17 до 18 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе.