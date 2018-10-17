В РПЦ призвали верующих воздержаться от паломничества на Афон

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Верующим Русской православной церкви следует воздержаться от паломничества на Афон, заявил в среду РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, это связано с решениями Священного синода Русской православной церкви от 17 октября о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, в юрисдикции которого находится и святая гора Афон.

"Учитывая все эти сложные обстоятельства, которые складываются, сейчас настало время воздержаться от паломничества на Афон и от участия в богослужениях в любой форме", — сказал Якимчук.

"Что касается простых паломников, я думаю, они все должны понимать, что при всей любви к Афону, при всем почтении, которое Русская православная церковь имеет издавна, испокон веков к святой горе, к "уделу Божией Матери", есть еще понятие церковной дисциплины. И если на что-то нет благословения, значит, его нет", — добавил представитель ОВЦС.

При этом он уточнил, что если уж так случилось, что человек оказался на Афоне, то он может зайти в храм помолиться и приложиться к святыням. "Но, по крайней мере, хотя бы не причащаться", — сказал Якимчук.

Говоря о последствиях решения синода РПЦ, собеседник агентства заметил, что, конечно, оно "создает совершенно понятные трудности и для русских насельников Афона, которые традиционно поминали и Константинопольского, и Московского патриархов". "Все они являются выходцами из Русской православной церкви. Как в дальнейшем будет обустраиваться их бытие на Афоне — это вопрос, который подлежит решению", — отметил священнослужитель.

Ранее представитель Фонда Андрея Первозванного (ФАП) в Греции Сергей Головин сообщил РИА Новости, что у паломников, желающих посетить Афон, появились проблемы с получением виз.

Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне из всех святогорских обителей собрал больше всего насельников из России и других стран, являющихся канонической территорией Русской православной церкви. Первое письменное упоминание о русском монастыре на Афоне относится к февралю 1016 года, от этой даты принято вести отсчет русского присутствия на святой горе. В настоящее время Пантелеимонов монастырь насчитывает около ста монахов, включая послушников и трудников.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.