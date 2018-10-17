В УАПЦ рассказали о разногласиях лидеров неканонических церквей на Украине

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. У лидеров неканонических церквей на Украине нет единой позиции относительно того, какой будет единая объединенная церковь, которой Вселенский патриарх Варфоломей может предоставить автокефалию, заявил в среду митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич).
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
"Когда мы встретились, патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины — ред.) обратился ко мне, что срочно нужно Собор созывать. Я говорю: "Ваше преосвященство, собор собирать нет устава". "А устав у меня есть" (слова Филарета – ред.). "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один" (слова Макария – ред.). "Нет, будет мой устав"(слова Филарета – ред.)", — рассказал Макарий в интервью телеканалу ZIK о встрече с Филаретом.
По его словам, Филарет также настаивает на объединении под названием возглавляемой им Украинской православной церкви. "Когда я сказал, что может быть: митрополит или патриарх… он со злобой сказал, что (митрополии – ред.) не будет, будет патриархия. Экзархи ни о чем не говорят", — добавил Макарий.