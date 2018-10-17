В Киеве еще в сентябре распорядились провести опись ценностей в храмах УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молитвы за Украину в Софийском соборе в Киеве. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молитвы за Украину в Софийском соборе в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Министерство культуры Украины еще в сентябре потребовало от музейных работников провести полную инвентаризацию икон и других культурно-исторических ценностей в храмах канонической православной церкви на Украине, президент которой добивается создания поместной церкви вне рамок УПЦ, следует из документа, опубликованного в среду агентством "Украинские новости".

Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее заявил, что УПЦ из-за автокефалии может быть лишена недвижимости и юридического статуса. Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры предоставления автокефалии, но не принял пока окончательного решения.

Согласно документу, опубликованному агентством "Украинские новости", инвентаризация ценностей должна была пройти еще 18 сентября.

"Просим принять меры в рамках действующего законодательства, направленные на проведение учета и регистрации имеющихся историко-культурных ценностей в религиозных христианских сооружениях, которые сейчас используются Украинской православной церковью", — говорится в документе, фотокопию которого приводит агентство.

По его данным, такое решение было принято главой Минкульта Евгением Нищуком как реакция на обращение депутата Верховной рады Украины из фракции Радикальная партия Юрия-Богдана Шухевича относительно "возможной угрозы незаконного вывоза культурных ценностей из религиозных сооружений УПЦ".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.