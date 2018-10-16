В РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнем после раскола‍ церквей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон сообщил РИА Новости, что РПЦ приостановит участие в службах в храме Гроба Господня, если Иерусалимский патриархат допустит туда приверженцев украинских неканонических структур, но это не помешает последователям РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня.

Он дал понять, что греко-православный Иерусалимский патриархат, владеющий многими объектами поклонения на Святой земле, включая придел в храме Гроба Господня, пока не отреагировал на решение Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Благодатный огонь ежегодно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун православной Пасхи.

Вице-президент Фонда святителя Василия Великого Михаил Якушев разъяснил, что разрыв канонического общения Московского патриархата с Константинопольским патриархатом никак не скажется на доставке Благодатного огня из Иерусалима в Россию.

"Для того чтобы привезти огонь, нужно сесть в самолет и прилететь в Иерусалим, а Иерусалим — это каноническая территория Иерусалимской православной церкви. Константинополь не имеет никакого отношения", — сказал Якушев РИА Новости.

Он пояснил, что доставку Благодатного огня благословляют святейший патриарх Иерусалимский Феофил и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.