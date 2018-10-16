В Иерусалиме призвали немедленно урегулировать спор РПЦ и Константинополя

ИЕРУСАЛИМ, 16 окт — РИА Новости. Один из иерархов Святой земли, архиепископ Севастийский Феодосий призвал все церкви немедленно подключиться к урегулированию спора между Москвой и Константинополем, чреватого, по его словам, катастрофой для православного мира.

Он принадлежит к греко-православному Иерусалимскому патриархату, который пока официально не отреагировал на решение Русской православной церкви (РПЦ) приостановить общение с Константинопольским патриархатом из-за признания тем автокефалии церкви на Украине.

"Мы чувствуем боль и печаль от того, что произошло между двумя сестринскими церквями в Москве и Константинополе. Мы призываем как можно скорее начать позитивные инициативы, большой диалог, чтобы найти решение этого кризиса, последствия которого будут катастрофическими для нашей православной церкви", — сказал архиепископ РИА Новости.

"Мы просим руководителей христианских церквей мира вмешаться… Мы считаем, что этот спор между двумя церквями нуждается в позитивном вмешательстве других православных церквей. Я желаю, чтобы патриархи православного мира в Константинополе, Антиохии, других церквях быстро вмешались и остановили эскалацию этого спора, который стал реальной угрозой единству церкви", — добавил собеседник агентства.

Феодосий говорит, что не считает невозможным решение церковного кризиса на Украине. "Я не думаю, что хоть что-то невозможно, если есть искреннее намерение и стремление найти решение", — сказал он.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон ранее предупредил, что, если Иерусалимский патриархат займет сторону Константинополя, то РПЦ прервет с ним эвхаристическое общение и, в частности, прекратит совместные богослужения в Храме гроба Господня и других значимых святынях христианского мира.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей своей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.