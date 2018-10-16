В РПЦ надеются, что в Иерусалиме не поддержат решения Константинополя

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. Официальный представитель Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме игумен Никон выразил надежду на то, что Иерусалимский патриархат не поддержит решения Константинополя об автокефалии раскольникам на Украине и эвхаристическое общение с ним удастся сохранить.

По его словам, в РДМ пока не получили реакции греко-православного Иерусалимского патриархата, который контролирует ключевые святыни Святой земли, включая придел в Храме гроба Господня, и проводит там совместные службы с представителями Русской православной церкви.

"Я надеюсь, что этого (прекращения общения с Иерусалимским патриархатом — ред.) не произойдет, поскольку патриарх Феофил к русским хорошо относится. Сколько мы общались с ним, у него позиция достаточно конструктивная. Может быть, он не склонен к каким-то громкогласным декларациям, но по крайней мере по делам своим, мы надеемся, он покажет, что он все-таки на нашей стороне и не будет допускать раскольников к службе", — сказал игумен Никон РИА Новости.

"В таком случае у нас тогда все останется, как есть сейчас. То есть мы будем не просто стоять на службах как наблюдатели, но еще и полностью в них участвовать, еще и служить вместе и причащаться вместе", — добавил он.

Если же Иерусалимский патриархат примет сторону Константинополя и допустит богослужения "филаретовцев" в своих святынях, то РПЦ, по его словам, придется отказаться от проведения с ним совместных служб. "Если это вдруг произойдет, то присутствовать на этих службах мы, конечно, сможем, но причащаться с ними мы не сможем, служить с ними мы не сможем", — пояснил игумен Никон.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.