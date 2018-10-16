КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что получение Украиной автокефалии, которую лично добивается президент Петр Порошенко, является вредным и опасным для украинского народа.

Синод Константинопольской церкви не принимал пока решения о предоставлении Украине автокефалии, а лишь заявил о начале такой процедуры.

"Современный режим на Украине ведет себя вопреки всем обязательствам, к которым призывают идти население, а именно отделение исполнительной власти от дел церковных. Видя, к чему привела эта операция, которую проводил лично президент Украины, это один из самых масштабных ударов по одной из самых болезненных проблем Украины, а именно консолидации украинского народа и основ украинского государства", — заявила Захарова в ходе видеомоста "Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев".

Итоги того, что произошло, ещё только предстоит оценить, считает она.

"То, что позволило себе руководство Украины, мы считаем вредным и опасным", — заключила Захарова.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.