Священник: русские прихожане в Греции обеспокоены расколом в православии

АФИНЫ, 16 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Прихожане "русской" церкви Панагия Сумела в афинском районе Ахарне обеспокоены тем, что православие теряет единство, сообщил священник Панагия Сумела в Ахарне (Менидиу) отец Григорий Пигалов.

Церковь принадлежит к Элладской православной церкви, но значительная часть ее прихожан – выходцы из России.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

"В нашем храме народ переживает в связи с тем, что мы теряем единство. Все озабочены. Мы имели духовное общение, посещали Афон, причащались, исповедовались. А сейчас народ не дерзает на Афон попасть. Все мы переживаем и озабочены этой проблемой", — сказал отец Григорий РИА Новости.