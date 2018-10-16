ВСЦ не стал комментировать разрыв РПЦ с Константинопольским патриархатом

ЖЕНЕВА, 16 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Во Всемирном совете церквей отказались комментировать решение Синода Русской православной церкви разорвать общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ из-за предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине.

"Мы не комментируем внутренние дела между представителями церквей. На данный момент все вопросы надо адресовать Русской православной церкви и Экуменистическому (Вселенскому или Константинопольскому — ред.) патриархату", — сказала РИА Новости глава пресс-службы Всемирного совета церквей Марианн Эйдерстен.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Всемирный совет церквей был создан путем слияния нескольких протестантских движений в 1948 году, и в настоящее время объединяет свыше 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира. В состав ВСЦ входят, в основном, различные протестантские конфессии (англикане, лютеране, кальвинисты, методисты, баптисты и другие), а также ряд поместных православных церквей, в том числе Русская православная церковь, и различные объединенные и независимые церкви. Римско-католическая церковь не является членом ВСЦ, хотя сотрудничает с Советом.