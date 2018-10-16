ВСЦ не стал комментировать разрыв РПЦ с Константинопольским патриархатом

ЖЕНЕВА, 16 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Во Всемирном совете церквей отказались комментировать решение Синода Русской православной церкви разорвать общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ из-за предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.