РПЦ не исключила приостановку служения у Гроба Господня

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) приостановит участие в службах в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и допустит туда "филаретовцев", сказал РИА Новости секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

Он дал понять, что греко-православный Иерусалимский патриархат, владеющий многими объектами поклонения на Святой земли, включая придел в Храме гроба Господня, пока не отреагировал на решение Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

"Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что такая ситуация не помешает последователям РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в иерусалимском Храме гроба Господня с участием десятков тысяч верующих, включая представительные делегации из России.

"Если это вдруг произойдет, то присутствовать на этих службах мы, конечно, сможем, но причащаться с ними мы не сможем, служить с ними мы не сможем", — уточнил игумен.

Спор вокруг автокефалии

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Москве, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви.

"Филаретовцы"

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической украинской церкви Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Киевские власти пытаются добиться автокефалии на базе двух неканонических религиозных структур — "Киевского патриархата" (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Недавно синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав этих религиозных организаций — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко и руководителя УАПЦ Макария Малетича.

"Филаретовцами" в РПЦ называют последователей УПЦ КП и других неканонических структур.