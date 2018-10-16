Финская церковь заявила о готовности строить конструктивные отношения с РПЦ

ХЕЛЬСИНКИ, 16 окт — РИА Новости. Православная церковь Финляндии готова строить конструктивные отношения с Русской православной церковью, но надеется на нормализацию отношений всех сторон, заявила ФПЦ.

"Православная церковь Финляндии всегда готова строить конструктивные отношения с Русской православной церковью… Мы надеемся, что, например, культурное сотрудничество и действия, не имеющие прямого отношения к литургической жизни, могут продолжаться с Русской православной церковью и ее членами", — отмечается в заявлении архиепископа Хельсинки и всей Финляндии Льва, епископа Оулу Илии и епископа Йоэнсуу Арсения.

Основываясь на многолетнем опыте и знании Вселенского патриархата в различных областях, ФПЦ подчеркивает важность уважения канонической традиции и порядка, говорится в сообщении. При этом в ФПЦ назвали грустным решение РПЦ прекратить общение с Константинопольским патриархатом.

"Православная церковь России отрезала общение с нашим патриаршеством. Решение одностороннее, грустное и очень неудачное",- говорится в заявлении.

В ФПЦ отметили, что прекращение общения не затрагивает церковную жизнь русскоязычных членов православной церкви в Финляндии, которая будет по-прежнему приветствовать всех своих членов, независимо от их культуры или языка, однако признали, что решение Русской православной церкви косвенно влияет на жизнь православной церкви Финляндии.

"Считаем необходимым подчеркнуть дух братской любви и необходимость регулярного диалога на всех уровнях духовной жизни — как на местном, так и на международном уровне. Мы надеемся, что патриархи будут решать этот вопрос на взаимных переговорах и что отношения будут нормализованы для всех сторон как можно скорее", — говорится в заявлении ФПЦ.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.