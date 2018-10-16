Эстонская церковь поддержала решение РПЦ по Константинополю

ТАЛЛИН, 16 окт — РИА Новости. Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), поддерживает решение Русской православной церкви (РПЦ) о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, сообщил РИА Новости во вторник секретарь предстоятеля Эстонской православной церкви Отец Дометиан.

"Эстонская православная церковь, как часть русской православной церкви, несомненно, поддерживает решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем. В этом никаких сомнений быть не может", — сказал Отец Дометиан.

Он напомнил, что Синод ЭПЦ МП на недавнем заседании решительно осудил антиканонические деяния Константинопольского патриархата на Украине, отметив, что "православию Украины будет нанесен тяжелый урон, а украинские православные верующие подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей"

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.