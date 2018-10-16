КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Украинская православная церковь не располагает информацией о намерении митрополита Александра Драбинко стать клириком Константинопольского патриархата, заявил во вторник РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

Ранее украинские СМИ сообщили, что митрополит Александр Драбинко объявил себя клириком Константинополя.

"Мне не известно, есть ли официальное заявление, подавал ли (его — ред.) в Киевскую метрополию митрополит Александр. Одного лишь заявления в прессе не достаточно для того, чтобы судить о его намерениях. Потому что в последнее время он делал в прессе много разных противоречивых заявлений", — заявил Климент.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Константинополя легализацией раскола и объявили о разрыве отношений в ответ на такие действия. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.