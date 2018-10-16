Сербский патриарх обвинил Константинополь в нарушении церковных канонов

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Константинопольский патриархат своим решением о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви показал, что не соблюдает вековой церковный порядок и святые каноны, заявил Сербский патриарх Ириней.

Он отметил, что в последнее время встречался с представителями церковного руководства как Константинополя, так и Москвы.

"У меня не было некой специальной примирительной миссии, но я от имени СПЦ делал все что возможно, чтобы избежать худшего сценария. Прежде всего наш Архиерейский собор призвал его святейшество Константинопольского патриарха не совершать резких шагов и идти путем диалога и всеправославного консенсуса, потом наш Священный Синод снова обратился в том же духе, наконец, я лично выразил нашу позицию во время встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом в Салониках", — отметил Ириней в интервью газете "Вечерне новости".

"Разумеется, перед тем я разговаривал с его святейшеством патриархом Московским, и позицию нашей Церкви мы передали всем поместным автокефальным Церквям. Данная позиция заключается в том, что необходимо полностью и без исключений соблюдать вековой церковный порядок и святые каноны, что наша Церковь-мать в Константинополе, к сожалению, по мнению огромного большинства епископов и теологов СПЦ, сейчас не делает. Мы не находимся на весах "за и против". Мы выступаем за единство Церкви, согласие, ответственность, верность каноническому порядку и против всего, что разделяет и ведет к опасности раскола", — подчеркнул патриарх Ириней.

Он указал, что сделан шаг, который не только ведет к расколу на канонической территории автономной УПЦ, но и прямо и недвусмысленно открывает возможность для новых расколов в других поместных церквях.

"Так же воспринимаем и последнее сообщение Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября. Его последний раздел, который якобы в духе мира и любви Христовой призывает к избеганию насилия, мести и отъема церквей и монастырей, напоминает мне закрытие глаз перед легко предугадываемыми последствиями собственных поступков, не говоря о возможном пилатовском умывании рук", — подчеркнул предстоятель Сербской православной церкви.

Сербский патриарх добавил, что данный прецедент мог бы пагубно отразиться не только на сербской, но и остальных поместных православных церквях, включая элладскую (греческую).

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отменить акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.