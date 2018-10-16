В УПЦ ожидают от Константинополя новой анафемы для Филарета

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Украинская православная церковь ожидает от Константинопольского патриархата наложения новой анафемы на главу неканонической УПЦ Филарета за нарушения канонов и священнослужение с раскольниками, заявил во вторник председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

"Я думаю, что Константинопольская патриархия лучше меня знает эти правила. Мы ждем, когда же будет следующее заявление по поводу того, что раскольник Филарет вновь подается церковному запрещению", — заявил архиепископ Климент изданию "Главновости".

По его словам, Филарет своим заявлением о том, что он является патриархом, дезавуировал решение Константинополя о снятии с него анафемы, хоть оно было и не легитимным.

Архиепископ Климент добавил, что Филарет совершал псевдобогослужение вместе со своими сподвижниками по Константинопольскому патриархату, которых он, "рукоположил" и якобы принял в свой церковный раскол. Эти люди, по его словам, не были легализированы Константинопольской патриархией и в отношении их Синод Константинопольской патриархии никаких решений не принимал.

"Это служение является поводом для того, чтобы в тот же день он был опять запрещен в священнослужении до полного раскаяния за общение с раскольниками. Так гласит каноническое правило", — заявил архиепископ.

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.