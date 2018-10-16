В РПЦ заявили о самоликвидации координирующего центра православного мира

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Константинопольский патриархат утратил право именоваться координирующим центром для всей Православной церкви, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался", — сказал митрополит Иларион в интервью в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он напомнил, что на протяжении нескольких десятилетий Московский патриархат и другие поместные церкви участвовали в подготовке Всеправославного Собора, их представители и предстоятели съезжались на собрания, которые организовывал Константинопольский патриархат. "Но вторгнувшись в канонические пределы иной поместной Церкви, легитимизировав раскол, он утратил право именоваться координирующим центром для Православной церкви", — сказал иерарх.

Отвечая на вопрос о том, существует ли возможность, что Константинопольский патриархат откажется от предпринятых им шагов, глава ОВЦС заметил, что "возможность для покаяния всегда остается, хотя логика последних действий не предполагает каких-то шагов в противоположную сторону". "Но мы все-таки очень надеемся на то, что разум восторжествует", — заключил он.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.