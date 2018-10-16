В Госдуме прокомментировали решение РПЦ по Константинополю

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала разрыв отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом вынужденным решением, которое направлено на сохранение и сбережение православия.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

"Сегодня для миллионов православных очевидно, что вынужденное решение Русской православной церкви о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом — это действия по сохранению и сбережению самого православия, защиты от агрессивной националистической и политической конъюнктуры, насаждения фальшивых русофобских смыслов", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Она отметила, что многонациональный и многоконфессиональный народ России сформировал то цивилизационное и духовное наследие, которое является отражением культурной идентичности и навсегда соединен общими нравственными смыслами.

"Попытки внесения недоверия, религиозной розни, осквернения святынь были использованы против России не один раз. При этом единство православного мира – миссия, выходящая за формуляры, проистекающая из доброжелательности и веры миллионов православных во всем мире, которых объединяла и всегда будет объединять Русская Православная Церковь, как надёжная духовная опора и охранитель общих нравственных смыслов и духовных скреп", — считает Яровая.

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.