В Киеве решили передать патриарху Варфоломею Андреевскую церковь

ИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время намерен внести в парламент законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриарху, сообщила во вторник представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. В настоящее время — действующая церковь неканонической украинской автокефальной православной церкви.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест единения с матерью-церковью", — сказала Луценко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.