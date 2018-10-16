В Киеве решили передать патриарху Варфоломею Андреевскую церковь

ИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время намерен внести в парламент законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриарху, сообщила во вторник представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.
Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. В настоящее время — действующая церковь неканонической украинской автокефальной православной церкви.
"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест единения с матерью-церковью", — сказала Луценко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.