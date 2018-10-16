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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Петр Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем‍

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (260)
(обновлено: 12:07 16.10.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разочарован решением Синода РПЦ разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

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В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

"Я был разочарован голосованием синода, двух украинских представителей. Я уверен, что мы должны искать мир", — заявил Порошенко во вторник в ходе встречи с экзархами Константинопольского патриарха.

Он заявил также, что реакция РПЦ "только подтверждает, что мы с вами на правильном пути", и повторил слова представителя неканонической украинской церкви Евстратия Зори о "самоизолцяии" РПЦ.

Представители РПЦ ранее отмечали, что что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко архиепископ Памфильского и западной епархии УПЦ в США Даниил и епископ Эдмонтона и западной епархии УПЦ в Канаде Иларион во время встречи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине. Грузинская православная церковь (ГПЦ) заявила, что воздержится от поспешных оценок, и церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь. Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики".

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион отметил: РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

Петр Порошенко и Вселенский партриарх Варфоломей
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный

 

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