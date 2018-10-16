Православная церковь Грузии озвучит позицию по УПЦ после синода

ТБИЛИСИ, 16 окт – РИА Новости. Грузинская православная церковь озвучит свою позицию в связи с решением Русской Православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по итогам заседания Священного Синода, которое состоится в ближайшем будущем, заявили РИА Новости в пресс-службе патриархии.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

"Такие вопросы должны решаться на другом уровне, поэтому по итогам заседания Священного Синода, мы озвучим нашу позицию по всем текущим вопросам", — заявили в патриархии и добавили, что точная дата собрания Синода Грузинской православной церкви неизвестна, но заседание состоится "в ближайшем будущем".

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.