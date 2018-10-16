МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Прекращение отношений Русской православной церкви и Константинопольского патриархата, который спровоцировал этот разрыв своими решениями по Украине, особенно скажется на живущих за пределами России православных, считает настоятель храма Святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде (РПЦ, Корсунская Епархия) протоиерей Андрей Кордочкин.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви накануне объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным решение Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата и увидел в нем политику. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение по автокефалии, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

Из-за разрыва отношений прихожане РПЦ не смогут больше причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с представителями Константинополя.

"Конечно, теми, кто живет в России, не выезжая, и теми, кто живет за ее пределами, расторжение евхаристического единства между Церквями будет восприниматься по-разному", — сказал РИА Новости Кордочкин.

Он привел в пример ситуацию в православном храме в Оксфорде в период конфликта РПЦ и Константинополя в 1990-х годах. Храм был построен в 1973 году для двух общин – Троицкого прихода Константинопольского патриархата и Благовещенского прихода Московского патриархата.

"Два десятилетия клирики совершали богослужения по очереди, чередовались языки, а общину, которая собиралась в воскресенье, составляли англичане, греки, русские, сербы – кого только не было. И вот в 1996 году, как раз в период моей учебы в этом городе, было разорвано евхаристическое общение между Константинопольским и Московским патриархатами из-за вопроса о юрисдикционной принадлежности приходов в Эстонии", — сказал священнослужитель.

По его словам, "между епископами в Оксфорде была достигнута договоренность о том, что мирян разделение не коснется, и они будут причащаться вместе, как и прежде, однако клирики были вынуждены подчиниться церковной дисциплине и не могли сослужить друг другу".

"Сказать, что это было трагедией – это ничего не сказать. Было непонимание, недоумение – как это возможно? Сколько это продлится? Или это навсегда?" – отметил настоятель.

Он признал, что для православного сообщества в Мадриде ситуация не столь болезненна.

"Когда Константинополем была создана епархия в Испании и Португалии, было понятно, что греков для создания епархии было недостаточно. Епархия создавалась "на вырост" — за счет украинцев. Конечно, война на востоке Украины подняла градус напряжения. Было понятно, куда дует ветер. Но, по крайней мере, в нашем городе есть выбор. А если представить себе русскую семью где-нибудь в Аризоне, где есть лишь приход Константинопольского патриархата, — им придется или проигнорировать принятое решение, или вместе с детьми оказаться отлученным от причастия в общине, которая стала для них родной. Мне искренне жаль тех, кто окажется в подобной ситуации", — сказал Кордочкин.

Группа прихожан храма Святой равноапостольной Марии Магдалины планировала совершить паломничество на Афон в ближайшее время.

"Странно думать, что никто из них не сможет причащаться — даже в русском монастыре. Еще в августе я служил на Новом Валааме в Финляндии — и это уже невозможно. Искренне надеюсь, что буду свидетелем примирения и уврачевания нынешнего разделения, и буду усердно об этом молиться", — добавил настоятель.

"Если православный человек не поддается духу злорадства ("так им и надо"), то где бы он ни жил, он не может не скорбеть о разрыве межцерковного единства. Впрочем, "нет ничего нового под солнцем" (Екк. 1.9). Архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту говорил: "Когда люди говорят, что религия и политика не смешиваются, я хочу спросить, какую именно Библию они читают", — добавил Кордочкин.

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ, в свою очередь, не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.