РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Американский митрополит прокомментировал решение РПЦ по Константинополю

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (245)
(обновлено: 07:21 16.10.2018)
028110
© Фото : из личного архива митрополита Ионы ПаффхаузенаМитрополит Иона (Паффхаузен). Архивное фотоМитрополит Иона (Паффхаузен). Архивное фото
© Фото : из личного архива митрополита Ионы Паффхаузена

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Русская Православная церковь по канонам не имела иного выбора, кроме прекращения общения с Константинополем после его решения об автокефалии для Украины, поэтому выходом из ситуации может быть лишь покаяние тех, кто спровоцировал этот конфликт, заявил РИА Новости бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен).

Заседание Синода Русской Православной Церкви. 15 октября 2018
© РИА Новости / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/Игорь Палкин
Перейти в фотобанк
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
В понедельник Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Также Иларион пояснил, что решение Синода означает, что прихожане РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

"То, что произошло, — это очень печально, это великое искушение злом. Русская православная церковь не имела иного выбора согласно каноническому уставу, как прекратить причастие. Большинство православных Церквей поддерживают ее позицию", — заявил Иона.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Ролевые игры Петра Порошенко. Теперь — в церковного реформатора
Он также считает, что решение Константинополя приступить к предоставлению автокефалии украинской церкви и отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, "катастрофой для мирового православия". Он уверен, что принимавшими решение об автокефалии руководили исключительно политические мотивы, никак не связанные с православием, которое должно находиться вне политики.

По его словам, произошедшее может привести к серьезному противостоянию на Украине, когда православные верующие вынуждены будут защищать свои храмы, "как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов" и "как героически сражались за них с нацистами". Поэтому Иона призвал тех, кто спровоцировал происходящее, "покаяться и прекратить это безумие".

Иверский монастырь на горе Афон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Верующие РПЦ больше не смогут причащаться в монастырях Афона
Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

Патриарх Сербский Ириней. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Сербский назвал решение Константинополя по УПЦ катастрофическим
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

За "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков митрополит Филарет (в миру Михаил Денисенко) в 1992 году решением Архиерейского собора РПЦ был "извергнут из сана" и лишен всех степеней священства. Два года спустя "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в феврале 1997 года он был отлучен от Церкви.

Другие поместные православные Церкви мира, включая Константинопольскую и лично ее предстоятеля патриарха Варфоломея, поддержали решения Московского патриархата относительно Филарета. Созданный им раскольнический "Киевский патриархат" до сих пор не признавался ни одной поместной православной Церковью, а единственной канонической структурой на Украине считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют документы, в том числе письма патриарха Варфоломея патриарху Алексию Второму, интервью и другие публикации в СМИ. Однако 11 октября 2018 года Константинопольский патриархат решил снять с Филарета анафему и восстановить его, а также еще одного раскольнического украинского лидера Макария Малетича и их последователей – "в их архиерейском или иерейском чине", а "их верующих вернуть в церковное общение".

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена