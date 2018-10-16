ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Русская Православная церковь по канонам не имела иного выбора, кроме прекращения общения с Константинополем после его решения об автокефалии для Украины, поэтому выходом из ситуации может быть лишь покаяние тех, кто спровоцировал этот конфликт, заявил РИА Новости бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен).
"То, что произошло, — это очень печально, это великое искушение злом. Русская православная церковь не имела иного выбора согласно каноническому уставу, как прекратить причастие. Большинство православных Церквей поддерживают ее позицию", — заявил Иона.
По его словам, произошедшее может привести к серьезному противостоянию на Украине, когда православные верующие вынуждены будут защищать свои храмы, "как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов" и "как героически сражались за них с нацистами". Поэтому Иона призвал тех, кто спровоцировал происходящее, "покаяться и прекратить это безумие".
Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
За "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков митрополит Филарет (в миру Михаил Денисенко) в 1992 году решением Архиерейского собора РПЦ был "извергнут из сана" и лишен всех степеней священства. Два года спустя "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в феврале 1997 года он был отлучен от Церкви.
Другие поместные православные Церкви мира, включая Константинопольскую и лично ее предстоятеля патриарха Варфоломея, поддержали решения Московского патриархата относительно Филарета. Созданный им раскольнический "Киевский патриархат" до сих пор не признавался ни одной поместной православной Церковью, а единственной канонической структурой на Украине считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют документы, в том числе письма патриарха Варфоломея патриарху Алексию Второму, интервью и другие публикации в СМИ. Однако 11 октября 2018 года Константинопольский патриархат решил снять с Филарета анафему и восстановить его, а также еще одного раскольнического украинского лидера Макария Малетича и их последователей – "в их архиерейском или иерейском чине", а "их верующих вернуть в церковное общение".